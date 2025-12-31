Capodanno con Telenord: dalle 20,45 una serata di musica e spettacolo fino al brindisi per un felice 2026
di Redazione
Grandi artisti, comicità, canzoni, emozioni e buonumore per accompagnarvi alla mezzanotte più attesa
Telenord è con voi anche la notte di Capodanno. Dalle 20,45 fino a oltre mezzanotte per il brindisi al nuovo anno, una serata di musica, arte, comicità e spettacolo: dalle canzoni di Nicole Magolie, Michele e Francesco Baccini ai numeri di illusionismo di Gabriele Gentile, dalla comicità di Chiara Lippi e Max Samaritani alla tradizione del Coro Monti Liguri, con la maestria alla consolle del dj Max Repetto per i successi del 2025, l'oroscopo segno per segno scandito da Giorgia La Cavera, Vittoria Fracassi e Camilla Crosa, con la conduzione di Guendalina Goria (anche virtuosa del pianoforte Roberto Rasia e Gilberto Volpara.
A festeggiare il 2026 anche la redazione di Telenord al gran completo guidata dal direttore Maurizio Michieli e i suoi commentatori dello sport e dell'attualità.
Non mancheranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Marco Bucci e della sindaca di Genova Silvia Salis. Tutti insieme stasera con Telenord, per salutare il 2026
