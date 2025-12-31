Capodanno alternativo a Genova: brindisi tra delfini e la città dei bambini

Nel giorno di San Silvestro, Telenord propone idee originali e suggestive per festeggiare il Capodanno in Liguria, con un’attenzione particolare alle proposte alternative e adatte alle famiglie. Tra le mete protagoniste c’è l’Acquario di Genova, che offre un’esperienza unica: una visita guidata serale con biologi, seguita da un cenone nel Padiglione Cetacei, davanti alla vasca dei delfini, accompagnato da musica dal vivo e brindisi di mezzanotte. Un’occasione immersiva ed elegante che unisce festa, conoscenza e sensibilizzazione ambientale, in linea con la missione educativa dell’Acquario.

Accanto a questa proposta, viene presentata una novità assoluta per Genova: il Capodanno alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, pensato per le famiglie. Per la prima volta la struttura apre la sera del 31 dicembre, offrendo animazione, giochi condivisi tra adulti e bambini, premi, brindisi di mezzanotte e dolci tradizionali. Non è prevista una cena, ma una grande festa basata sul gioco e sulla condivisione, in uno spazio dedicato ai cinque sensi e all’apprendimento attraverso l’esperienza.

Il racconto si inserisce in un contesto più ampio che vede musei, teatri e cinema protagonisti delle feste di fine anno, confermando il ruolo centrale della cultura nelle festività. A chiudere, voci e buoni propositi per il 2026 raccolti tra cittadini e operatori: più tempo di qualità in famiglia, serenità, crescita personale e attenzione alle relazioni. Un Capodanno diverso, intimo e partecipato, che mette al centro le persone e il valore dello stare insieme.

