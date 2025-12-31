Capodanno a Genova: cosa fanno genovesi e turisti per salutare il nuovo anno

Questa sera a Genova residenti e turisti celebreranno il Capodanno in modi diversi. In molti andranno in piazza della Vittoria per i festeggiamenti e per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che richiamerà tante persone anche da fuori città. Altri sceglieranno di restare a casa con la famiglia, con il tradizionale cenone e il brindisi di mezzanotte. C’è chi preferirà il teatro, festeggiando con uno spettacolo e il classico panettone accompagnato dallo spumante.

Non mancheranno feste e incontri con gli amici, mentre alcuni resteranno a casa per stare vicino al proprio animale domestico, spaventato dai botti e dai rumori della notte. Un Capodanno diverso per ognuno, ma con lo stesso obiettivo: iniziare il nuovo anno in tranquillità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.