Capodanno a Genova: cosa fanno genovesi e turisti per salutare il nuovo anno
di Anna Li Vigni
Questa sera a Genova residenti e turisti celebreranno il Capodanno in modi diversi. In molti andranno in piazza della Vittoria per i festeggiamenti e per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che richiamerà tante persone anche da fuori città. Altri sceglieranno di restare a casa con la famiglia, con il tradizionale cenone e il brindisi di mezzanotte. C’è chi preferirà il teatro, festeggiando con uno spettacolo e il classico panettone accompagnato dallo spumante.
Non mancheranno feste e incontri con gli amici, mentre alcuni resteranno a casa per stare vicino al proprio animale domestico, spaventato dai botti e dai rumori della notte. Un Capodanno diverso per ognuno, ma con lo stesso obiettivo: iniziare il nuovo anno in tranquillità.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ceranesi: Montaldo presenta la lettera di dimissioni, Comune al voto in primavera. Arriva il commissario
31/12/2025
di Gilberto Volpara
Capodanno alternativo a Genova: brindisi tra delfini e la città dei bambini
31/12/2025
di Anna Li Vigni