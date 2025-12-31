Capodanno 2025 in Liguria: concerti, eventi e sicurezza da Levante a Ponente

A La Spezia, il sindaco Pierluigi Peracchini presenta un ricco programma che inizia alle 20.30 con il concerto di fine anno al Teatro Civico e prosegue in Piazza Europa con il concerto dei Negrita, seguito da musica fino alle 2 di notte. Coinvolte anche le attività commerciali con musica diffusa. Grande attenzione è riservata alla sicurezza, con divieti mirati sull’uso di botti e un coordinamento tra forze dell’ordine e steward. Le festività continueranno anche nei giorni successivi con eventi culturali, il Track Festival e la tradizionale Befana che arriva dal mare. Il sindaco sottolinea inoltre la crescita della città e auspica un 2026 all’insegna di pace, sviluppo e speranza.

A Genova, l’assessora al commercio Tiziana Beghin illustra il grande evento del Countdown 2026 in Piazza della Vittoria, con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari seguito da un DJ set. Accanto a questo, numerose iniziative diffuse in città. È prevista un’ordinanza comunale con divieti sulla vendita di bevande in vetro e metallo e misure ancora più restrittive nell’area del concerto, inclusi il divieto di fuochi d’artificio e di sostanze irritanti, per garantire ordine e sicurezza.

A Imperia, l’assessore al turismo Gianmarco Oneglio annuncia un Capodanno pensato per residenti e turisti: musica rock e pop con la cover band Applefield, seguita dalla tribute band di Vasco Rossi e da DJ set fino a notte fonda. Anche qui sono previste ordinanze di sicurezza, con limitazioni su botti, alcol, oggetti pericolosi e un presidio delle forze dell’ordine.

Infine, a Savona, il sindaco Marco Russo racconta un programma iniziato già nei giorni precedenti con il concerto dell’Orchestra Sinfonica e che culmina nella serata in piazza con concerti di alta qualità, affiancati dalla possibilità di seguire gli eventi anche dal teatro per evitare assembramenti. Sono confermate le consuete misure di sicurezza e il divieto dei fuochi d’artificio, per tutelare persone e animali. Il messaggio conclusivo è un augurio di pace, serenità e dialogo per il 2026.

Nel complesso, la Liguria si prepara a salutare l’anno nuovo con musica, eventi per tutti e una forte attenzione alla sicurezza, accompagnata da un messaggio condiviso di pace e speranza.

