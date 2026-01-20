Sarzana tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028

La giuria ministeriale ha selezionato le dieci città, tra cui Sarzana, finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, sulla base dei progetti presentati.

Le città candidate sono: Anagni con “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”; Ancona (“Ancona. Questo adesso”); Catania (“Catania continua”); Colle di Val d’Elsa con “Colle28. Per tutti, dappertutto”; Forlì (“I sentieri della bellezza”); Gravina in Puglia con “Radici al futuro”; Massa (“La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”); Mirabella Eclano con “L’Appia dei popoli”; Sarzana (“L’impavida. Sarzana crocevia del futuro”); Tarquinia con “La cultura è volo”.

Le dieci finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, in programma giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, tappa decisiva per l’assegnazione del titolo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.