Caos sui binari tra Genova e La Spezia: guasto a un treno merci a Nervi, traffico in tilt

Mattinata difficile per i viaggiatori della linea ferroviaria tirrenica: un treno merci si è fermato improvvisamente tra Nervi e Recco, causando pesanti disagi al traffico ferroviario tra Genova e La Spezia.





L’incidente, avvenuto attorno alle 5 del mattino, ha provocato rallentamenti e modifiche agli orari su numerosi collegamenti, con ripercussioni su tutto il nodo ligure. Le principali criticità riguardano i treni regionali e Intercity, che viaggiano con ritardi anche superiori ai 60 minuti. Alcuni convogli sono stati limitati nel percorso o cancellati del tutto.





Tra i treni interessati anche un FrecciaBianca diretto a Roma, rimasto bloccato a lungo lungo la tratta. Complessivamente, al momento risultano coinvolti dieci treni regionali, due Intercity e quattro Frecce, con ritardi fino a 90 minuti.





I tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione, ma si prevedono ulteriori disagi per tutta la mattinata.



(notizia in aggiornamento)

