Canoni demaniali, Rixi: "Trattative con il ministero dell'economia per evitare aumenti ingiustificati"

"Stiamo contrattando in queste ore con il Mef un emendamento alla manovra per contrastare quegli automatismi che rischiano di far scattare aumenti ingiustificati dei canoni demaniali. Sarebbe devastante non solo per i porti, ma per tutte le attività che sono in concessione sul demanio perché porterebbe a un aumento della spirale inflattiva, che il nostro Paese deve invece evitare che continui a galoppare". Così il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi.

La misura, spiega, "non riguarda solo la portualità, ma tutte le concessioni demaniali. Anche gli affitti delle case popolari, perché anche loro sono legati a questo meccanismo. Siamo in un Paese pazzo, in cui, da una parte, aiutiamo le aziende per i sovraccosti per energia e materie prime e, dall'altra, gli aumentiamo in maniera automatica altri costi. Si deve trovare un punto di equilibrio".