Cani d'assistenza: un passo avanti verso il riconoscimento giuridico

È stato ufficialmente istituito il Tavolo tecnico per la regolamentazione dei cani di assistenza, un’iniziativa promossa dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per garantire il pieno riconoscimento di questi animali al pari dei cani guida.

«Lavoriamo insieme ad associazioni e enti per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità», ha dichiarato la ministra, sottolineando l’importanza di un quadro normativo chiaro e condiviso che permetta ai cani d’assistenza – fondamentali nel supporto a patologie come epilessia, diabete, disabilità motorie, visive e disturbi del neurosviluppo – di godere degli stessi diritti dei cani guida, come l’accesso a mezzi pubblici e luoghi aperti al pubblico.

Il Tavolo si occuperà di definire i criteri per l’addestramento, il riconoscimento delle strutture formative e la creazione di un registro nazionale, ponendo attenzione anche al benessere degli animali.

