Camporosso, il sindaco Gibelli sfiducia il vice Morabito: "Disattesi i principi di lealtà"

Il sindaco di Camporosso Davide Gibelli (Pd), ha revocato il provvedimento di nomina a vicesindaco e assessore del consigliere Maurizio Morabito, ex appartenente ad Alleanza Nazionale, e candidato per Cambiamo alle scorse elezioni regionali. "Questa decisione, sofferta ma necessaria - ha detto Gibelli stamani - è stata assunta a seguito della completa lesione del rapporto fiduciario che c'era tra noi. Le ragioni sono molteplici e riconducibili al comportamento di Morabito, che ha messo in atto una sistematica e prolungata azione di contrasto all'amministrazione in carica, disattendendo il principio di leale collaborazione con il sindaco e con i colleghi assessori. Da oltre un anno la presenza di Morabito in giunta e in consiglio comunale si è progressivamente diradata e la partecipazione alle riunioni di maggioranza con tutti i consiglieri non è più avvenuta senza alcuna legittima giustificazione, significando un esplicito disinteresse nei confronti dell'attività amministrativa e, conseguentemente, della nostra città".

Il sindaco ha poi spiegato che non c'entra nulla la differente collocazione politica, visto che Gibelli e Morabito hanno già governato per un mandato amministrativo e ora si trovano al secondo, in scadenza nel 2024. "La distanza di vedute rispetto agli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato - ha detto ancora Gibelli - si è anche manifestata con la contrarietà espressa da Morabito, in maniera pretestuosa, all'approvazione di alcune importanti pratiche di competenza della giunta comunale. Da ultimo, non possono dimenticare alcune condotte deprecabili poste in essere in ambito cittadino, finalizzate unicamente a screditare la mia persona, che hanno irrimediabilmente compromesso ogni futura collaborazione con lui". Gibelli ha quindi designato come vicesindaco l'attuale assessore ai Servizi Sociali Fulvia Raimondo, mantenendo per ora le deleghe a manutenzione patrimonio, edilizia privata e commercio.