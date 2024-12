Pronto soccorso, anche Stefano Giordano fa il suo blitz: "Situazione fuori controllo"

"Peccato: il presidente di Regione non ha accettato l'invito che gli avevo fatto in Consiglio regionale di visitare insieme i pronto soccorso degli ospedali genovesi. L'ho aspettato invano per più di un'ora fuori dal San Martino". Così Stefano Giordano, capogruppo del M5S in Regione Liguria, ha commentato la mancata partecipazione del governatore al sopralluogo programmato per verificare la situazione durante il primo picco influenzale stagionale.

Numeri preoccupanti–Secondo Giordano, la situazione nei pronto soccorso di Genova è "fuori controllo". Durante la visita al San Martino, al Galliera e al Villa Scassi, il capogruppo ha contato oltre 350 pazienti in attesa di cure. "Il carico maggiore è stato registrato al Galliera e al Villa Scassi, completamente intasati, con malati costretti ad attendere in locali affollati e inidonei", ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato che il San Martino, pur avendo una capienza tripla rispetto agli altri presidi, ha preso in carico solo il 40% del totale dei pazienti.

Critiche al piano regionale–"Spiace constatare come la narrazione fatta prima di Natale non corrisponda alla realtà", ha aggiunto Giordano, riferendosi al piano regionale per gestire l'emergenza sanitaria. Secondo il capogruppo, il piano ha fallito, come dimostrato dalle criticità nei pronto soccorso e dall'incapacità del servizio di Guardia medica di sopperire alle emergenze per la mancata copertura dei poli.

Invito al confronto–Giordano ha rinnovato l'invito al presidente della Regione di visitare gli ospedali durante i picchi stagionali. "È nelle emergenze che si vede se un Ente ha o meno un piano credibile per rispondere alle istanze dei malati", ha concluso, ribadendo la necessità di interventi strutturali per garantire un sistema sanitario efficiente.

