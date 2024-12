Pronto soccorso, Armando Sanna critica la Giunta: “Tempi di attesa e condizioni di lavoro inaccettabili”

Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, punta il dito contro la Giunta regionale e l’assessore alla Sanità Angelo Nicolò per la gestione dei pronto soccorso. “Tempi di attesa lunghi, condizioni di lavoro insostenibili per il personale e una rete territoriale ormai al collasso. Questo è il quadro”, afferma Sanna, che ha annunciato un’interrogazione urgente in Consiglio regionale per chiedere risposte chiare e interventi immediati.

Criticità evidenti– Secondo Sanna, le difficoltà nei pronto soccorso derivano da una carenza strutturale di personale e spazi. “Se il sistema regge, è solo grazie all’abnegazione di medici, infermieri e operatori sanitari”, sottolinea. A peggiorare la situazione, aggiunge, è l’aumento degli accessi impropri dovuto alla mancanza di risposte sul territorio: “I cittadini non trovano medici di base, interi territori sono scoperti e manca il turnover”.

Accuse alla Giunta– Sanna critica l’atteggiamento della Giunta Bucci e dell’assessore Nicolò, accusandoli di rimandare le soluzioni. “Si parla delle case di comunità, ma non abbiamo certezze sui tempi di realizzazione. Serve un piano di assunzioni immediato”, dichiara, definendo incomprensibile la posizione dell’assessore.

Interrogazione e iniziative– Per affrontare il problema, Sanna ha presentato un’interrogazione al Consiglio regionale, chiedendo un elenco concreto di interventi per migliorare le condizioni di lavoro nei pronto soccorso e garantire tempi di attesa adeguati. Durante le festività, inoltre, visiterà personalmente gli ospedali della regione per verificare lo stato delle strutture e portare il suo sostegno al personale. “È necessario un cambio di passo immediato. Non possiamo più aspettare”, conclude.

Solidarietà al personale– Sanna ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro degli operatori sanitari: “Nonostante condizioni proibitive, continuano a garantire un servizio essenziale. Meritano il massimo supporto”. Le sue visite negli ospedali saranno un’occasione per confrontarsi direttamente con chi vive quotidianamente le difficoltà del sistema.

