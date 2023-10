Camogli: riparte l'ambulatorio mobile per prelievi sangue

E’ ripartito oggi da Camogli il servizio itinerante per i prelievi ematochimici nel Golfo Paradiso. Il servizio, svolto a bordo dell’Ambulatorio Mobile, toccherà il lunedì e martedì le città di Camogli e Sori con un calendario dedicato.

Alla presentazione sono intervenuti il Consigliere di Regione Liguria membro della Commissione Sanità Stefano Balleari insieme al Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro, al Sindaco di Camogli Giovanni Anelli e al Sindaco di Sori Mario Reffo. Hanno preso parte all’incontro anche il Direttore Socio Sanitario ff Gianlorenzo Bruni e il Direttore del Distretto Socio Sanitario 13 Pasquale Greco.

“Riprendiamo con estrema soddisfazione – afferma il Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro – questo servizio, che purtroppo a causa del Covid era stato sospeso. Si tratta di un’attività importante, utile a garantire una maggior prossimità dell’assistenza sanitaria alla popolazione fragile residente nel Distretto 13. Anche in veste di presidente di Federsanità ringrazio, oltre a Regione Liguria, i sindaci di Camogli e Sori per la loro presenza qui oggi e per il supporto, a ulteriore conferma della sinergia da tempo attuata tra Asl3 e gli amministratori del territorio. Quella di oggi è solo una prima fase a cui seguirà il ripristino totale dell’attività con il coinvolgimento di altri Comuni. Ma non finisce qui – conclude Bottaro - perché l’obiettivo di Asl3 è quello di ampliare l’offerta del Servizio Sanitario alla popolazione in relazione indicazioni del PNRR”

L’accesso al servizio è su prenotazione telefonica al numero 010 849 4410 nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.30. Potranno essere accettate solo le richieste dematerializzate. Il pagamento Ticket per i non esenti potrà avvenire tramite PAGO PA, presso gli sportelli CUP, le Farmacie e il totem “Punto Facile” Asl3. Il ritiro dei referti è possibile on line, presso gli sportelli accesso diretto e “Punto Totem”. In caso di allerta meteorologica arancione e rossa il servizio sarà sospeso.

Nelle giornate di servizio, l'ambulatorio mobile si trova a Camogli in Via XX Settembre 1 (spazio adiacente al Comune) lunedì dalle 8 alle 10 e a Sori in via G. Stagno 19 (spazio adiacente al Comune) martedì dalle 8 alle 10.