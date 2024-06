Camogli: il Dragun a Carloforte nel segno del gemellaggio con i "genovesi di Sardegna"

Il Dragun, dal 28 al 30 giugno, va a Carloforte. Il simbolo di Camogli partirà il 27 giugno per raggiungere la Sardegna. Salperà alle 11 da Camogli e giungerà in porto a Genova da dove si imbarcherà su un traghetto per Porto Torres. Da Porto Torres andrà a Calasetta e se le condizioni meteo marine lo permetteranno, verrà messo in mare e, a remi, raggiungerà il porto di Carloforte, sull'isola di San Pietro. Una volta giunto a Carloforte, comune con cui Camogli è gemellato, sarà accolto dalle autorità con una festa che avrà anche momenti di intrattenimento musicale.

“Tradizioni, identità, impegno, amicizia, gemellaggio. È tutto racchiuso nella notte per celebrare il patrono di Carloforte, San Pietro, durante la processione a mare" dice Claudio Pompei, consigliere del comune di Camogli con delega alle politiche giovanili, sport e tempo libero e coordinatore dell'iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione ‘U Dragun’, la Pro Loco Carloforte nella figura del presidente Gianni Repetto e il Comune di Carloforte nella figura del Vicesindaco Elisabetta Di Bernardo.

"Essere presenti a Carloforte con uno dei simboli di Camogli, in occasione del loro patrono, San Pietro e per festeggiare i 70 anni della Pro Loco di Carloforte, è un gesto che dà valore alle tradizioni, rimarca l'identità del territorio e rafforza un gemellaggio di persone con tanti aspetti in comune, visto che è forte il legame tra la Liguria e l’isola di San Pietro che fu colonizzata nel 1738 da pegliesi provenienti dall'isola tunisina di Tabarka, dove i liguri raccoglievano corallo e si dedicavano al commercio. Gli stessi abitanti di San Pietro sono infatti chiamati tabarchini. Lo scorso dicembre è stato il comune di Camogli e la nostra Pro Loco ad accogliere una delegazione proveniente da Carloforte, con cui ci siamo scambiati la promessa di portare avanti il progetto di organizzare una spedizione del Dragun a Carloforte in occasione dei 70 anni della loro Proloco. Oggi, con grande orgoglio, possiamo dire - conclude Pompei - che stiamo facendo tutto il possibile per riuscire a mantenere reciprocamente la parola data. Rappresenteranno il Comune di Camogli a Carloforte, anche il Sindaco Giovanni Anelli ed il vicesindaco Lorenzo Ghisoli”.