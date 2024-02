Camogli capitale degli scacchi per un week end, al via il Festival della Dragonara

Comincia oggi a Camogli, per concludersi domenica 4 febbraio, il 1° Festival di Scacchi della Dragonara, organizzato dall'ASD Scacchi Golfo Paradiso “G. Musso” con il patrocinio del comune di Camogli. L’evento, che per questo fine settimana renderà Camogli capitale degli scacchi, si svolgerà nella palestra delle scuole di Camogli, in Largo Tristan da Cuna, per dare la possibilità di accedere al torneo anche alle persone affette da disabilità.

"Un modo - commenta Claudio Pompei, consigliere delegato alle politiche giovanili, sport e tempo libero - per promuovere il gioco degli scacchi, con la ASD Scacchi Golfo Paradiso che è una presenza storica del nostro territorio, e i suoi numerosi benefici educativi, come per esempio: contribuire allo sviluppo cognitivo, migliorare la memoria, la concentrazione e le capacità di risoluzione dei problemi. Giocare a scacchi sviluppa inoltre l'autocontrollo e la pazienza, essenziali nella vita quotidiana. Ho voluto che questa gara fosse anche un’occasione per valorizzare Camogli e il Golfo Paradiso, visto che molti partecipanti giungeranno da fuori regione e anche dall’estero. Proprio per questo abbiamo creato una locandina ad hoc “Lo Splendido Golfo Paradiso” per raccontare la storia e la bellezza del nostro territorio e la gastronomia locale".

"Grazie poi alla sinergia che si è creata con le scuole, saranno i ragazzi dell’istituto Marco Polo a preparare e a servire il buffet di apertura del torneo come gesto di accoglienza verso i nostri ospiti. Un evento - conclude Pompei - che ci permetterà di vivere un bel weekend di sport e far conoscere sempre di più il nostro territorio”.