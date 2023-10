Calcio, tifosi del Dusseldorf allo stadio gratis: primo esperimento in Europa

Il sogno è diventato realtà in Germania. Per le prime tre partite i tifosi tedeschi del Düsseldorf entreranno gratuitamente allo stadio. E non è finita qui dato che per la stagione prossima, 2024/2025, la società tedesca che attualmente milita in serie B vuole farli entrare gratis per tutta la stagione.

La bella ed interessante iniziativa ha un nome molto significativo, Fortuna fur alle, che significa Fortuna per tutti. Con gli incassi del botteghino la società tedesca guadagna 8 milioni di euro a stagione, che con questa iniziativa perderebbe. Ma grazie ad un accordo raggiunto con diverse aziende sponsor del Düsseldorf, la società potrà dare vita al progetto, oltre a incrementare i numeri del merchandising, della ristorazione e quant'altro legato all'indotto dei servizi commerciali.

Non solo potrà fare entrare gratis i suoi tifosi, ma potrà anche finanziare la prima squadra, quella giovanile e la squadra femminile, oltre le proprie infrastrutture dello stadio e l'area digitale. Infine anche venire incontro alle prossime esigenze dello stadio per l'Europeo 2024 o altri progetti per lo sport nella città tedesca e la sua sostenibilità.

"Questa nuova realtà mi auguro apra davvero una nuova ed importante prospettiva anche in Italia, dove oltre a dovere fare i conti con un caro biglietti a volte insopportabile ed inaccettabile, ci sono stadi fatiscenti, con veri e propri disservizi, soprattutto sanitari. Ecco perché ritengo sia davvero giunto il momento di una svolta come questa, che rivoluzioni radicalmente i rapporti tra i tifosi e le proprie società di calcio, finalmente non facendo sentire i tifosi dei semplici clienti da sfruttare e niente altro", ha commentato il genovese Riccardo Ascioti, portavoce della Federazione italiana sostenitori delle squadre di calcio.