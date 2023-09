Calcio, Juventus: Pogba positivo al testosterone

Paul Pogba è risultato positivo al testosterone a un controllo doping dello scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus, gara in cui non era nemmeno sceso in campo.

Il centrocampista della Juventus sarà sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Se la positività venisse confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping salvo patteggiamento. La squalifica, in casi di doping, arriva fino a due anni, che diventano quattro in caso di accertato dolo.

A Pogba, 30 anni, una lunga carriera tra Manchester United e Juventus, verrà presumibilmente contestata la violazione degli articoli 2.1 e 2.2, relativi a "presenza di una sostanza proibita" e "l'uso o il tentato uso di una sostanza proibita".