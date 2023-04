Calcio, il Sestri Levante batte il Gozzano e torna in serie C dopo 74 anni

Sarà una Pasqua molto felice per il Sestri Levante: i rossoblù hanno vinto il Girone A di Serie D e hanno conquistato la promozione aritmetica in Serie C. Era da 74 anni che i "corsari" mancavano in una categoria professionistica.

Il successo odierno contro il Gozzano per 3-1 ha sancito la conquista dell'ambito traguardo per i ragazzi di mister Barillari, trascinati in stagione da un eccelso Facuno Marquez (20 gol) e dall'esperienza di Raggio Garibaldi, ex Genoa e Foggia tra le altre.

"Ci abbiamo Creduto" è il post con cui la società del presidente Risaliti ha celebrato il successo sui propri profili social al fischio finale della partita odierna.

Sono già previsti lavori di adeguamento allo stadio "Sivori" per consentire ai corsari di affrontare il prossimo campionato di serie C tra le mura amiche.