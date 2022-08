Calcio, Dazn in tilt alla prima giornata: "Troppi accessi in contemporanea"

di Edoardo Cozza

La Lega Serie A valuta la richiesta di un risarcimento danni, ma gli utenti sono furibondi. Problemi anche in Germania, Spagna e Giappone con l'app

Prima giornata da dimenticare per tanti tifosi di squadre di Serie A e Serie B. Non tanto per i risultati, che per alcuni saranno stati positivi e per altri meno, ma per l'impossibilità di vedere la partita della propria squadra del cuore: dal tardo pomeriggio di ieri, e per tutta la serata, l'app di Dazn è andata in tilt, non permettendo agli utenti di connettersi da nessun dispositivo.

Sin da subito i social sono stati invasi da messaggi di protesta, con Dazn che si è scusata per il disservizio prolungato. Per le partite di Serie A della sera, ha proposto un link alternativo agli utenti, ma in molti casi anche quel canale alternativo non era fruibile.

Stamattina Dazn ha spiegato di aver avuto problemi a causa "dell'elevato numero di tentativi di accessi in contemporanea". Problemi simili, d'altronde, ieri sono stati riscontrati nella versione tedesca, spagnola e giapponese dell'app. Motivazioni che non hanno placato la furia degli utenti e che non convincono neanche la Lega Serie A, pronta a valutare una richiesta di risarcimento danni.