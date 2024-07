Busitalia Veneto estende pagamento contactless a tutte le linee urbane di Padova

Dopo il successo della fase di avvio sperimentale, Busitalia Veneto (Polo Passeggeri Gruppo FS) estende il servizio di pagamento contactless su tutte le linee bus urbane di Padova, limitatamente alla tariffa TU1.

Questa innovazione, inizialmente introdotta lo scorso 30 maggio sulle linee bus 3 e 16 e già in uso sui tram, consente ai passeggeri di pagare il biglietto in automatico utilizzando carte di credito o debito contactless direttamente a bordo bus.

Grazie all’introduzione del pagamento contactless, da oggi esteso all’intero servizio urbano, Busitalia Veneto compie un significativo passo avanti verso un trasporto pubblico più moderno, sicuro e sostenibile. I passeggeri possono ora godere di una soluzione vantaggiosa e flessibile, che riduce i tempi di attesa alla salita e semplifica il processo di acquisto del biglietto. Per facilitare la diffusione di questa nuova modalità di pagamento del titolo di viaggio, entro agosto 2024, tutti i bus interessati saranno dotati di appositi adesivi posti in corrispondenza della porta anteriore, abilitata alla salita a bordo, sulla validatrice, presso le fermate di bus e tram e a bordo.

Dettagli del servizio

Il titolo di viaggio acquistabile tramite contactless è il biglietto urbano TU1 di Padova, valido 90 minuti all’interno della zona Arancio al prezzo di € 1,70. La validità di 90 minuti decorre dal momento dell’acquisto e il biglietto digitale può essere utilizzato per eventuali trasbordi su altri autobus o tram, senza bisogno di avvicinare di nuovo la carta al lettore. Per usufruire del servizio è sufficiente avvicinare una carta di pagamento contactless (fisica o virtuale) al dispositivo di validazione presente a bordo, di fianco alla postazione autista e attendere il messaggio di conferma. Sono accettate le carte di debito (bancomat) e di credito dei circuiti Mastercard e Visa. Ogni carta contactless consente l’acquisto di un unico biglietto per viaggio; per acquistare più biglietti contemporaneamente, è necessario utilizzare più carte o l’APP Busitalia Veneto.

Controllo dei biglietti e vantaggi del servizio

Durante i controlli a bordo, è sufficiente mostrare al personale le ultime quattro cifre della carta utilizzata per il pagamento, rendendo il processo di verifica semplice e veloce.

Infine, è attiva la best fare su base giornaliera: già al terzo acquisto effettuato nella stessa giornata mediante il nuovo sistema di pagamento, il sistema applica in automatico la tariffa giornaliera di € 4,70.

Busitalia Veneto continua a investire nell’innovazione, per offrire ai propri passeggeri un servizio sempre più efficiente, moderno e sicuro. L’estensione del pagamento contactless su tutte le linee urbane di Padova rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di un trasporto pubblico all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di una città dinamica e in continua evoluzione.