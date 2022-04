Bucci: "Govi è un simbolo di Genova, vogliamo valorizzarlo"

di Redazione

L'annuncio durante "A Colazione con il Sindaco": "Le sue commedie interpretate da Tullio Solenghi andranno in scena al Teatro di Camogli e poi a Genova".

"Gilberto Govi sta tornando d'attualità nella testa e nei progetti di chi organizza la cultura. E' un simbolo di Genova e vogliamo valorizzarlo. Al Teatro di Camogli, grazie al maestro Acquaviva, andrà in scena una rassegna delle sue commedie intrerpretate da un grande attore come Tullio Solenghi. Gli spettacoli verranno rappresentati anche a Genova, forse al Teatro Carlo Felice. E poi chissà, potremmo allestire una mostra con i video delle commedie interpretate da Govi stesso".

Rispondendo alla domanda di una signora, Marco Bucci ha illustrato quella che è molto di più di una intenzione.

Tanti i temi toccati, come sempre. Interessante quello di un progetto per un'area camper sopra i campi della Sciorba. "Un'area grande, di semila metri quadrati, in grado di risolvere le esigenze dei turisti che usano questo mezzo".

A rivelare l'intenzione della giunta è stato Marco Bucci stamattina durante "A Colazione con il sindaco" su Telenord.

Scartate altre ipotesi come quella di Granarolo e quella del Lagaccio ("Lì abbiamo il progetto di un parcheggio"), il primo cittadino ha difeso la scelta da qualche critica. "La Sciorba non è assolutamente fuorimano. Anzi. Quando ci sarà Skymetro, vorrà dire essere in centro in pochi minuti".

Non solo anche domande, richieste da parte dei cittadini nel corso della diretta. Ma anche la testimonianza di un ragazzo. "Grazie al bando inserito nel piano Caruggi, siamo riusciti ad aprire una attività nel centro torico. Abbiamo in mente di formnire servizi nuovi, che forse mancavano, Non sono qui per chiedere niejnte - ha detto il giocvane - ma solo per ringraziare l'amministrazione che ci ha messo nelle condizioni di tentare questa avventura".