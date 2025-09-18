Attualità

Bucci a Telenord: "Ho visto la nuova barca da comprare, ma servono due anni. Non è questione di soldi"

di Gilberto Volpara

Oltre ai temi amministrativi, il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a Telenord ha risposto anche sulla passione di sempre, ossia, quella per il mare: "Se ho visto la nuova barca da comprare? Sì, ma ho bisogno di due anni. Di mezzo c'è l'affezione per quella attuale che è una componente non così scontata". 

