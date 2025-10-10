Bucci a Telenord: "Cento milioni per rinnovare le strade della Liguria, nella sanità meno burocrazia e più cura"

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, traccia un bilancio positivo del suo primo anno di mandato, soffermandosi in particolare sui risultati ottenuti e sui progetti in corso nei settori strategici della sanità, delle infrastrutture e dello sviluppo economico. Per quanto riguarda la sanità, sottolinea una riduzione significativa delle liste d’attesa, soprattutto per le prestazioni classificate in classe B, grazie all’attivazione di un piano operativo già a regime.

Ribadisce però che "l’obiettivo non è solo una soluzione temporanea, ma una riforma strutturale dell’intero sistema sanitario regionale". Pur escludendo l’accorpamento delle ASL, la riforma punta a una "gestione centralizzata delle funzioni amministrative per liberare risorse da destinare all’assunzione di medici, infermieri e personale sanitario, con un rafforzamento del territorio". L’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo è prevista per gennaio 2026, con conclusione entro dodici mesi. Bucci guarda anche al 2028 come data di operatività il nuovo ospedale Felettino a La Spezia, considerato una priorità infrastrutturale nel settore sanitario.





Sul fronte delle infrastrutture, il presidente evidenzia l’avvio - suggerito dal presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola di un "piano straordinario dedicato alla manutenzione delle strade provinciali e comunali, spesso trascurate a causa della mancanza di risorse. Scajola parlava di 50 milioni e posso dire che forse arriveremo attorno al doppio". A questo si affiancano progetti ambiziosi in ambito ferroviario, con l’obiettivo di collegare meglio il territorio, e investimenti nella digitalizzazione. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo, conseguente al quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, della metropolitana di superficie a Genova, concepita come un modello replicabile in altre zone della regione, e di un nuovo scalo ferroviario dedicato alla Stazione Marittima per i crocieristi.

Bucci sottolinea il valore strategico della Liguria anche a livello europeo, come porta d’accesso al Sud Europa, e punta molto sulla Blue Economy: nautica, portualità, cantieristica e subacquea sono i settori su cui intende investire per favorire la crescita e creare nuove opportunità occupazionali, con un sostegno concreto alle piccole e medie imprese.

Ricorda inoltre i risultati ottenuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, citando il rilancio di AMT, l’azienda del trasporto pubblico locale, che da una situazione di dissesto è passata a una gestione efficiente e con bilanci in attivo. Ora l’obiettivo è estendere questo modello anche a livello regionale, per garantire un trasporto pubblico moderno e sostenibile. Infine, Bucci sottolinea il proprio approccio improntato alla concretezza e alla collaborazione istituzionale, mettendo da parte le appartenenze politiche e lavorando in sinergia con tutti i livelli di governo, perché – come afferma – “non ci sono problemi di destra o di sinistra, ma solo problemi da risolvere”.

