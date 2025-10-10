Bucci a Telenord: "Cento milioni per rinnovare le strade della Liguria, nella sanità meno burocrazia e più cura"
di Maurizio Michieli - Simone Galdi
Bucci sottolinea il proprio approccio improntato alla concretezza e alla collaborazione istituzionale, mettendo da parte le appartenenze politiche
Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, traccia un bilancio positivo del suo primo anno di mandato, soffermandosi in particolare sui risultati ottenuti e sui progetti in corso nei settori strategici della sanità, delle infrastrutture e dello sviluppo economico. Per quanto riguarda la sanità, sottolinea una riduzione significativa delle liste d’attesa, soprattutto per le prestazioni classificate in classe B, grazie all’attivazione di un piano operativo già a regime.
Ribadisce però che "l’obiettivo non è solo una soluzione temporanea, ma una riforma strutturale dell’intero sistema sanitario regionale". Pur escludendo l’accorpamento delle ASL, la riforma punta a una "gestione centralizzata delle funzioni amministrative per liberare risorse da destinare all’assunzione di medici, infermieri e personale sanitario, con un rafforzamento del territorio". L’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo è prevista per gennaio 2026, con conclusione entro dodici mesi. Bucci guarda anche al 2028 come data di operatività il nuovo ospedale Felettino a La Spezia, considerato una priorità infrastrutturale nel settore sanitario.
Sul fronte delle infrastrutture, il presidente evidenzia l’avvio - suggerito dal presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola di un "piano straordinario dedicato alla manutenzione delle strade provinciali e comunali, spesso trascurate a causa della mancanza di risorse. Scajola parlava di 50 milioni e posso dire che forse arriveremo attorno al doppio". A questo si affiancano progetti ambiziosi in ambito ferroviario, con l’obiettivo di collegare meglio il territorio, e investimenti nella digitalizzazione. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo, conseguente al quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, della metropolitana di superficie a Genova, concepita come un modello replicabile in altre zone della regione, e di un nuovo scalo ferroviario dedicato alla Stazione Marittima per i crocieristi.
Bucci sottolinea il valore strategico della Liguria anche a livello europeo, come porta d’accesso al Sud Europa, e punta molto sulla Blue Economy: nautica, portualità, cantieristica e subacquea sono i settori su cui intende investire per favorire la crescita e creare nuove opportunità occupazionali, con un sostegno concreto alle piccole e medie imprese.
Ricorda inoltre i risultati ottenuti durante il suo mandato da sindaco di Genova, citando il rilancio di AMT, l’azienda del trasporto pubblico locale, che da una situazione di dissesto è passata a una gestione efficiente e con bilanci in attivo. Ora l’obiettivo è estendere questo modello anche a livello regionale, per garantire un trasporto pubblico moderno e sostenibile. Infine, Bucci sottolinea il proprio approccio improntato alla concretezza e alla collaborazione istituzionale, mettendo da parte le appartenenze politiche e lavorando in sinergia con tutti i livelli di governo, perché – come afferma – “non ci sono problemi di destra o di sinistra, ma solo problemi da risolvere”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Morti sul lavoro, Sanna e Natale (PD): “In aumento del 55% in Liguria, servono più ispettori e prevenzione reale”
10/10/2025
di Carlotta Nicoletti