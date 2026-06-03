Briaschi a We Are Genoa: "Salvezza meritata con De Rossi. Sacrificherei Frendrup per Baldanzi"

"Il Genoa, purtroppo, l'anno scorso era partito non bene. L'inizio di campionato non è stato sicuramente dei più esaltanti. Poi fortunatamente, ma con tutto rispetto per Vieira, è arrivato De Rossi che ha sistemato un po' di cose e il Genoa ha fatto una salvezza, non dico tranquilla, ma una salvezza meritata".

Lo ha detto Massimo Briaschi, ex attaccante rossoblù e oggi procuratore, in collegamento a We Are Genoa.

"Quando giocavamo noi io e Claudio Onofri c'erano marcature asfissianti. Quando mi marcava Vierchowod della Sampdoria non passavo una bella giornata", ha raccontato. "Non rinuncerei con facilità a Frendrup, ma se per avere Baldanzi devo dare via il danese, lo farei", ha aggiunto.

Briaschi ha poi ribadito il suo amore per il Genoa: "E' una cosa straordinaria, perché se uno non ha giocato a Genova e a nel Genoa non sa cosa vuol dire. Uno te lo può spiegare mille volte, ma il primo risultato che guardo la domenica quando ci sono le partite è il risultato del Genoa, perché il Genoa ti rimane dentro. È una cosa straordinaria perché ha un pubblico incredibile, pazzesco. Io ho avuto la fortuna di fare il derby di Torino e il derby a Genova, ma ricordo il derby di Genova, perché era una cosa veramente straordinaria, incredibile. La maglia pesa, per giocare a Genova ci vuole della personalità, perché il momento in cui le cose vanno bene è straordinario, meraviglioso. Il momento che le cose vanno meno bene devi avere una grande personalità".

Ecco un estratto della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente a We Are Genoa.

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