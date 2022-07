Brescia-Sampdoria, 0-2. Audero para tutto, De Luca convince e potrebbe restare

di Matteo Angeli

Giampaolo: "De Luca mi piace, la società sa che vorrei restasse. Vedremo. Alla gara non voglio dare troppo peso, sappiamo cosa manca"

DAL NOSTRO INVIATO

A BRESCIA

Si gioca in un clima infuocato: 37 gradi e nessun refolo di vento. Giampaolo si affida al suo 4-1-4-1 con Caputo punta centrale e con Cadreva e Leris sugli esterni.

Poca gente sugli spalti (1600 spettatori) e buona rappresentanza blucerchiata: Si notano gli striscioni di Valsecca, Fieri Fossato, Fedelissimi, Ultras, Molesti, Bogliasco, Verona e Varese.

Migliore in campo Audero, ma ha convinto anche De Luca. "Ho chiesto alla società di tenerlo" ha detto Giampaolo alla fine della sfida. "A questa gara do l'importanza che merita, ho visto cose buone altre meno buone ma è normale. Il mercato? La mia posizione è chiara, non voglio fare polemiche e vado avanti. Vedremo...".

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Mangraviti; Bisoli, van de Looi, Ndoj; Niemeijer; Moreo, Ayé. Allenatore: Clotet.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Verre, Sabiri, Leris; Caputo

Partiti!

7': Brescia vicino al gol con Niemeijer che calcia da distanza ravvicinata, Audero allunga la mano e devia in angolo.

12' Brescia più intraprendente con delle belle azioni in velocità che mettono due volte in difficoltà la squadra di Giampaolo.

17': Il Brescia fa la gara, la Sampdoria gioca di rimessa provando a sfrutatre le due corsie laterali ma senza riuscire ad arrivare "pulita" in area avversaria

25': ci prova ancora Niemeijer ma Audero è attento anche questa volta

26': primo squillo blucerchiato con sabiri che colpisce di testa da dentro l'area, Andrenacci si supera e strappa applausi

Cooling break

30' Brescia ancora vicno al gol, ma il colpo di testa di Ndoy non ha fortuna

32' Sampdoria in gol: il Brescia si fa sorprendere in contropiede, Caputo si fa neutralizzare il tiro da Andrenacci, la palla arriva a Candreva bravo ad appoggiare all'indietro per Sabiri che segna un gol facile facile

42': ancora Audero su tiro di Ndoy, questa volta salva con i piedi

Finisce il primo tempo

47': ancora Audero bravissimo a respingere una punzione bel calciata da solito Ndoy

50': ancora Audero! Ennesimo miracolo del portiere blucerchiato su Bisoli, male in questa occasione la difesa blucerchiata

64': Escono Candreva, Ferrari, Verre, Caputo e Augello; entrano Damsgaard, Murillo, Rincon, Quagliarella e Murru

80':Sampdoria in gol ma si alza la bandierina dell'assistente, il tocco in scivolata di De Luca è in fuorigioco

90: raddoppia la Sampdoria con De Luca

Finisce la partita