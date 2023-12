Brescia-Sampdoria 3-1, cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria crolla a Brescia e vede ridimensionate le proprie ambizioni. Sotto di tre gol fin dal primo tempo, non è mai stata in partita.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Occasione Samp, Ghilardi lancia De Luca, pallonetto fuori misura, Volpi fischia un fuorigioco inesistente.

9' Tiro da lontano di Verre, fuori misura.

10' GOL BRESCIA: cross di Galazzi per Jallow, lasciato incustodito da Depaoli. 1-0

13' Giordano prova il gancio destro, pallone sibila nei pressi del sette destro ma c'era un fallo di mano precedente.

26' Da azione d'angolo di Verre, tocco di Esposito per Vieira che di destro sfiora il palo alla destra di Lezzerini.

30' Si infortuna Vieira, al suo posto Askildsen.

35' GOL BRESCIA Borrelli entra in area e al secondo tentativo supera Stankovic. 2-0

41' GOL BRESCIA Perfetto triangolo Bjarnason-Borrelli-Bjarnason, l'islandese a tu per tu con Stankovic non sbaglia. 3-0.



SECONDO TEMPO

46' Nel Brescia entra Papetti al posto di Adorni.

48' Debole girata di De Luca sul fondo.

65' Controllo al Var per un tocco di mano di Bjarnason in area, dalla sala Var decidono per il nulla di fatto.

70' Tre cambi nel Doria: fuori Verre, Kasami e Yepes Laut; dentro Ricci, Stojanovic e Delle Monache.

73' Brescia vicino al poker: van de Looi scheggia la traversa. Quindi corner, Stankovic a vuoto, Dickmann sbaglia.

78' Ci prova Stojanovic dalla distanza, Lezzerini blocca a terra.

86' GOL SAMP. Giordano da lontano accorcia le distanze. 3-1

BRESCIA-SAMPDORIA 3-1

RETI: 10' Jallow, 34' Borrelli, 42' Bjarnason, 86' Giordano.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Adorni (46' Papetti), Cistana, Jallow, Mangraviti; Dickman, Van De Looi, Galazzi (81' Fogliata); Bjarnason, Bisoli; Borrelli. Allenatore: Maran.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Kasami (70' Ricci), Yepes Laut (70' Stojanovic) Vieira (30' Askildsen); Verre (70' Delle Monache), Esposito (82' La Gumina), De Luca. Allenatore: Baronio.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

NOTE: ammoniti Yepes Laut, Kasami, Depaoli, Jallow.