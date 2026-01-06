Brescia, firmato protocollo d’intesa per finanziare lo studio di fattibilità del prolungamento metro a Concesio

Il Comune di Brescia, insieme alla Provincia e al Comune di Concesio, ha firmato un protocollo d’intesa per finanziare la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per il prolungamento della metropolitana fino a Concesio, con un investimento complessivo di 800mila euro

Finanziamento - Il Comune di Brescia metterà a disposizione 500mila euro, la Provincia contribuirà con 260mila euro e Concesio con 40mila euro. Il finanziamento rientra nei 15 milioni di euro stanziati dal ministero per la metropolitana bresciana, che consentiranno anche l’acquisto di due nuovi treni portando la flotta a 20 convogli

Studio - Il documento di fattibilità (Docfap) analizzerà diverse soluzioni tecniche, tra cui viadotto, trincea e galleria profonda. Verranno valutati vincoli urbanistici, paesaggistici e monumentali, volumi di traffico, geologia, logistica e cantierabilità, oltre ai costi e benefici per la collettività e l’ambiente

Costi - Secondo il Pums di Brescia, il prolungamento fino a San Vigilio di Concesio comporterebbe un investimento di circa 290 milioni di euro, comprensivo di opere civili e impianti di sistema, escluso il materiale rotabile. Lo studio permetterà di orientare le scelte strategiche degli enti coinvolti in modo consapevole

Dichiarazioni - La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha sottolineato: “La volontà del Comune è rafforzare il trasporto pubblico dentro e fuori città. Questo percorso condiviso con Provincia e Comuni limitrofi punta a un sistema integrato, offrendo competenze, esperienza e risorse per migliorare l’accesso all’area nord del territorio urbano e provinciale”

