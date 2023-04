Sarri: "Vorrei giocatori per ogni competizione come la Pro Recco". Il club di pallanuoto: "Sei indietro di 10 anni"

Maurizio Sarri, allenatore della squadra più in forma del campionato di calcio, la Lazio, pizzica e fa arrabbiare, non un avversario ma la squadra di pallanuoto più vincente del mondo, la Pro Recco. Venerdì, dopo il successo sullo Spezia, il tecnico aveva commentato: «Vorrei 11 giocatori per il campionato, 11 per l’Europa e 11 per la Coppa Italia come la Pro Recco nella pallanuoto».

Immediata e affilata come una controfuga vincente la replica, via social, del club che l’anno scorso ha conquistato il Triplete nella waterpolo: «Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. PS: E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo». Il tutto condito da una faccina sorridente e da una che fa la linguaccia.

Per la cronaca, il riferimento corretto sarebbe alla stagione 2012, in cui la Pro Recco, con praticamente due formazioni, s’impose in Italia, in Europa e anche nella Liga Adriatica, una sorta di superlega cui partecipano club sloveni, croati e montenegrini.