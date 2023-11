Borzonasca: statale 586 val d'Aveto chiusa per smottamenti

A seguito delle condizioni meteo avverse dello scorso 2 novembre e lo smottamento della scarpata di monte, Anas, ha disposto la chiusura al transito della statale 586 della Val d'Aveto in località Borzonasca, in provincia di Genova. Il tratto è tutt'ora chiuso a causa di leggeri smottamenti avvenuti durante la notte scorsa, ma il personale e i mezzi Anas continuano a lavorare per consentire la riapertura della strada.

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza del versante, la chiusura resterà attiva fino a venerdi 10 novembre. I tecnici e il personale Anas sono sul posto con un presidio attivo 24 ore su 24 per monitorare il versante ed effettuare le necessarie valutazioni tecniche per la riapertura in piena sicurezza.