Borzonasca, muore bimbo di 7 mesi. Aperta un'inchiesta

di Redazione

Secondo i primi accertamenti l'ipotesi principale è quella della cosiddetta morte bianca, tecnicamente sindrome della morte improvvisa del lattante

A Borzonasca un bimbo di sette mesi è stato trovato privo di vita nella sua culla. I genitori dopo averlo messo a dormire dopo un pò di tempo non sentendolo più sono entrati in camea e lo hanno trovato privo di vita.

Sul posto subito il personale del 118 e i carabinieri della stazione di Borzonasca e Sestri levante oltre ai Vigili del Fuoco. Era stato anche allertato l'elicottero per un trasporto d'urgenza al Gaslini ma purtroppo il velivolo non è servito perchè il bimbo era già morto.

Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale, il decesso sarebbe avvenuto qualche ora prima dell'arrivo del personale medico.

La salma del bambino stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita all'istituto di medicina legalle. E' stata aperta un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia del corpo.