Attualità

Borgio Verezzi, l'assessore più anziano d'Italia a 90 anni punta sul futuro

di Redazione

Renzo Locatelli, decano degli amministratori pubblici italiani, si racconta a Telenord

Renzo Locatelli, assessore di Borgio Verezzi e con i suoi 90 anni il più anziano d’Italia, si racconta a Telenord e punta su nuovi progetti e iniziative per lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di conciliare esperienza e innovazione.

