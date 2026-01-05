Borgio Verezzi, l'assessore più anziano d'Italia a 90 anni punta sul futuro
di Redazione
Renzo Locatelli, decano degli amministratori pubblici italiani, si racconta a Telenord
Renzo Locatelli, assessore di Borgio Verezzi e con i suoi 90 anni il più anziano d’Italia, si racconta a Telenord e punta su nuovi progetti e iniziative per lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di conciliare esperienza e innovazione.
