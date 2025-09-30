Bolzano: Provincia stanzia fondi per il rinnovo della flotta Sasa a zero emissioni

Nella seduta di martedì 30 settembre, la Giunta provinciale ha approvato la delibera che prevede lo stanziamento da parte della Provincia autonoma di Bolzano per il rinnovo della flotta autobus di Sasa SpA con veicoli a zero emissioni.

“Oggi facciamo un altro passo verso una mobilità orientata al futuro: investiamo nella mobilità sostenibile e confermiamo la nostra apertura alle nuove tecnologie”, sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. L’approvazione odierna consentirà infatti a Sasa di accelerare il percorso verso una mobilità sempre più green. Sull’apposito capitolo sono stati stanziati 33 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026 e 38,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2027. La stima del fabbisogno finanziario di Sasa SpA è stata esaminata dal competente Ufficio provinciale ed è stata ritenuta congrua.

Il piano di rinnovo flotta prevede l’acquisto di circa 120 autobus, tra cui bus elettrici e bus elettrici supportati da tecnologia fuel cell. Questa scelta si inserisce nella strategia aziendale di Sasa SpA, società in house della Provincia, volta a garantire una neutralità tecnologica. La messa in servizio dei nuovi mezzi è prevista entro il 2031. Nel frattempo, anche grazie ai fondi del PNRR, Sasa è impegnata nella realizzazione e nell’adeguamento delle infrastrutture necessarie per la gestione operativa di una grande flotta a zero emissioni sempre in un’ottica di neutralità tecnologica.

