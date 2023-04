Bogliasco, torna la giornata dedicata alla pulizia della spiaggia: coinvolti bambini e ragazzi

La seconda edizione di “Using Less, Doing More” è pronta a partire. Dopo il successo del 2022 con oltre 200 persone coinvolte nella pulizia della spiaggia di Bogliasco, il Comune di Bogliasco, Netafim Italia e ASD Bogliasco 1951 ripropongono anche quest’anno l’attività pensata per sensibilizzare i più piccoli sull’utilizzo consapevole delle risorse, in particolare sull’uso dell’acqua, la risorsa più preziosa del pianeta.

Si tratta di un importante appuntamento di condivisione e approfondimento, pensato per celebrare la Giornata Mondiale della Terra 2023, proponendo alla comunità locale un’azione tangibile che si inserisce nell’agenda ONU 2030 degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

L’invito è aperto a tutti i cittadini, per i più piccoli sono previste attività formative sull’importanza del riciclo e sul corretto utilizzo dell’acqua, successivamente un pranzo alle ore 12 sulla spiaggia con dj set, offerto dai partner.

Il programma:

10.30 – Accoglienza sulla spiaggia libera di Bogliasco

11.00 – 11.30 Momento didattico “Ogni goccia conta”, con l’intervento della formatrice Tabata Bezzo e un’attività dedicata ai bambini

11.00-12.00 “Pulizia della spiaggia” puliamo insieme la spiaggia libera di Bogliasco dai rifiuti

12.00 Pranzo, bevande e dj set – offerti dai partner dell’evento

"La bellezza dei luoghi passa anche per la loro sensibilità dal punto di vista ambientale e dai messaggi che si offrono su questo tema", commenta il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. "Anche quest'anno la nostra comunità, fatta da una serie di realtà sensibili ai temi ambientali, si trova sulla spiaggia per una operazione non solo didattica ma anche di fatica, portatrice di un messaggio di rispetto e di cura di un ambiente in cui siamo fortunati a vivere e verso il quale dobbiamo continuare a portare azioni di cura e di tutela".