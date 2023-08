Bogliasco, torna il festival "Ombre di jazz" nel segno della musica latina

Torna a Bogliasco per la sua quinta edizione il festival musicale "Ombre di Jazz": quattro giorni di musica, laboratori, aperitivi diffusi in diversi luoghi del borgo marinaro del Golfo Paradiso, dalla scogliera di Pontetto alla piazza principale, oltre a un tour musicale a staffetta nei locali del paese. Tutti gli eventi sono gratuiti, l'accesso è libero fino a esaurimento posti.



L’evento è organizzato da Pro loco Bogliasco con il sostegno del Comune di Bogliasco, di Just Peruzzi, di l'Approdo, e vanta tra gli sponsor molti locali del paese. Il festival vede la direzione artistica di Luca Falomi e l’organizzazione di Maria Grazia Bisio. Per tutta la durata del festival si terrà un laboratorio musicale d’improvvisazione aperto a tutti gli strumenti e a tutte le età con i docenti Tina Omerzo e Riccardo Barbera. Alla fine del laboratorio, domenica sera, concerto in piazza dei partecipanti.





Si parte giovedì 24 agosto ore 21: Concerto "INVENTO O MAR" alla Scogliera di Pontetto con Alessia Martegiani (voce), Luca Falomi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso).



Venerdì 25 agosto, dalle ore 19: "Jazz in giro", concerti nei locali di Bogliasco. Alle 19 presso Sister's Cafè, Chiosco Belvedere e Bar Centro (piazza XXVI Aprile): "¡OJALÁ!". Sempre alle 19, presso Il Vagabondo (via Mazzini 88) "NASTOS ZOFREA JAZZ DUO". Alle 19,30 presso La Cantina di via Mazzini 103 "CHOROPO" e ancora alle 19,30 a Sessarego, presso la Trattoria Paradiso U Garbè, suoneranno i "BÊBADO". Sempre con inizio alle 19,30 all'Approdo di Via Bettolo suonano "THE STROLLERS" mentre il Bistrotto (via Mazzini 183) propone i "ROOM WITH A VIEW". Al Ristorante Da Berto presso il campeggio di Bogliasco in via Marconi dalle 20,30 suonano gli "HALF STEP DUO" e da Just Peruzzi (via Mazzini 132) alla stessa ora il "JAZZ DUO". I "LINEA DUO" sono i protagonisti del concerto jazz da Fren Sushilab alle 20.30 in via Mazzini 61, alle 21 presso La Caletta (spiaggia) suonano i "DOUBLE DOUBLE". Per finire con una jam session collettiva sempre dalle ore 23 fronte mare, presso il molo sotto al castello.





Sabato 26 agosto alle 21.30 in piazza XXVI Aprile lo spettacolo gratuito "ACCORDI DISACCORDI FEAT. ANAIS DRAGO" con Anais Drago al violino, Alessandro di Virgilio alla chitarra, Dario Berlucchi alla chitarra, Dario Scopesi al contrabbasso.





Domenica 27 agosto in piazza XXVI Aprile dalle 19,30 Aperijazz con "MEETING POINT DUO" e alle 21 il concerto degli allievi del workshop di improvvisazione.





Tutti i giorni, laboratorio di musica d'insieme e improvvisazione condotto da Tina Omerzo e Riccardo Barbera.