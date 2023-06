Bogliasco si illumina con il Boem: dalle band alla musica elettronica

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Boem è un festival musicale che si svolge sulla spiaggia del borgo marinaro di Bogliasco: è un "boutique festival" per la tipologia di programma e perché rispetta la natura, la sostenibilità e l'integrazione con il luogo che lo ospita, parlando a tutte le fasce di pubblico. Boem, festival organizzato dal Comune di Bogliasco con il patrocinio di Regione Liguria con la direzione artistica e organizzativa di Alberto Ansaldo, Francesco Bacci e Roberto Ranghieri, è a ingresso gratuito, con una programmazione musicale che spazia dall'indie all'elettronica, con incursioni anche in altri generi musicali e con un corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il molo di Bogliasco. Boem si definisce come "collettività in equilibrio": promuove il valore culturale e sociale della musica dal vivo, ospitando artisti indipendenti, produttori e piccole imprese locali, operatori dello spettacolo e promotori culturali. Il festival ha due palchi: quello più grande sul molo di Bogliasco per gli artisti principali e i dj set e un secondo direttamente sulla spiaggia, più intimo e luogo di elezione per performance intime e cantautoriali. Il festival si svolge ogni giorno dalle 18 alle 24 nei giorni del 30 giugno e dell'1 e 2 luglio. Ogni serata è una storia che parte dalla chitarra e arriva ai sintetizzatori: si inizia con le band per chiudere con i produttori di musica elettronica.