Blue economy, Rixi: "Chiederemo alla Ue un commissario per il Mediterraneo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, in margine a un evento del Sole24Ore in corso a Genova, analizza la questione della transizione ecologica e della concorrenza internazionale nell'economia marittima. "Abbiamo presente la necessità di ridurre le emissioni ma bisogna evitare di dare vantaggi competitivi ai porti che non seguono le nostre regole. E' importante avere una logistica di respiro mediterraneo, con il governo di Malta abbiamo parlato della possibilità di chiedere all'Unione Europea l'istituzione di un commissario per il Mediterraneo".

Per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, "Il rinnovo della flotta - dice Rixi - è un'esigenza che va considerata alla luce dell'evoluzione sui carburanti. Per esempio, i piccoli traghetti come quelli della linea Palau-Maddalena possono essere del tutto elettrici, altrimenti occorre puntare su Lng, biocarburanti e più in là idrogeno. Ma ad oggi abbiamo pochissimo shift sui carburanti".