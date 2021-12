Blanca, successo clamoroso. E Genova potrebbe essere la location anche per la seconda stagione

di Matteo Angeli

L'episodio finale di ieri è stato il programma più visto della prima serata televisiva. La Rai e Lux Vide sono già al lavoro per la scrittura di Blanca 2.

Successo straordinario per la fiction Blanca in onda sulla rai e girata quasi interamente a Genova.

L'episodio finale di ieri è stato il programma più visto della prima serata televisiva. La serie-tv con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, infatti, ha vinto nettamente il prime time con 5.836.000 spettatori e il 27.94% di share.

Ambientata a Genova e diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, la serie ha sempre superato nelle sei puntate i cinque milioni di spettatori.

Telespettatori con il fiato sospeso dopo aver scoperto, prima la vera identità dello chef Nanni, ovvero Sebastiano Russo, ex fidanzato di Beatrice Ferrando, poi la colpevolezza dello zio della protagonista, Alberto Repetto, il quale ha ucciso la nipote Beatrice e poi anche il padre di Sebastiano, Carmine Russo, in apertura di puntata. Liguori salva Blanca e Sebastiano dallo zio Alberto.

Un finale che sembra non dare spazio ad una continuazione che invece ci sarà.

La Rai e Lux Vide sono già al lavoro per la scrittura di Blanca 2. La location dovrebbe essere ancora la città di Genova, con la probabile assunzione della protagonista in polizia che dunque cambierà lavoro.