Bioraffinazione, esteso l'accordo di collaborazione tra Eni e Saipem

Eni e Saipem hanno esteso l'accordo di collaborazione nella bioraffinazione. L'intesa, sottoscritta tra le due società nel novembre del 2023, è volta a unire le rispettive competenze e specializzazioni in campo industriale per nuovi progetti di interesse di Eni. Lo comunica una nota.

I punti dell'intesa - L'accordo riguarda in particolare la realizzazione di nuove bioraffinerie, la conversione di raffinerie tradizionali in bioraffinerie e, più in generale, lo sviluppo di nuove iniziative di Eni nell'ambito della trasformazione industriale. Attraverso questo accordo Eni intende sviluppare nuove iniziative per la produzione di biocarburanti sia in ambito aviazione (Saf, Sustainable aviation fuel) sia per la mobilità terrestre e marittima (Hvo, Hydrotreated vegetable oil).

I siti interessati - Al contempo, Saipem rafforza ulteriormente le proprie competenze nella bioraffinazione e nella decarbonizzazione. In linea con l'accordo, Eni ha assegnato a Saipem contratti per il potenziamento della bioraffineria Enilive di Venezia, a Porto Marghera, e per la conversione della raffineria di Livorno in bioraffineria. Il valore complessivo di entrambi i contratti è attualmente pari a circa 320 milioni di euro.

