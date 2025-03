Caro energia, per i consumatori sul mercato è caccia allo sconto

Sempre più italiani vanno a caccia del risparmio energetico riducendo i consumi, cercando offerte competitive sul mercato e avvicinandosi a strumenti come i gruppi di acquisto luce e gas. Lo rivela una indagine condotta da Consumerismo No Profit e WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende.

Le proiezioni - Nell'ultimo periodo si è assistito ad una forte crescita dell'interesse degli utenti verso strumenti finalizzati ad ottenere tariffe più vantaggiose e maggiore trasparenza nelle offerte - spiegano Consumerismo e WeGroup - Secondo le proiezioni di Arera nel 2024, nel settore dell'energia elettrica, più di un utente domestico su 4 (il 25,9%) ha cambiato fornitore, dato in crescita rispetto al 20,2% del 2023. Per il gas la quota di switching è del 21,8% (contro il 16,3% del 2023), e sfiora il 25% per i condomini.

L'andamento del gas - Le offerte per le forniture di gas sul mercato libero hanno subito assestamenti al rialzo, al punto che rispetto alle proposte commerciali in vigore a maggio del 2024, la spesa in bolletta risulta oggi più elevata in media di 216 euro annui a famiglia, come affermato da Assium, l'associazione degli utility manager, che aveva monitorato l'andamento delle offerte commerciali sull'apposito Portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico.

L'analisi - A gennaio 2025, secondo Assium la bolletta annua del gas nelle principali città italiane si attestava "a una media di circa 1.724 euro, con una forbice che va dai 1.643 euro di Milano ai 1.860 euro di Roma. A fine dicembre 2024, la spesa media per il gas con la migliore offerta sul mercato libero era pari in Italia a 1.707 euro annui, oltre 17 euro in meno rispetto alle proposte presenti oggi sul Portale".

