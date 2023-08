Bergeggi (Sv), Antonio Conte sfida la calura e si concede una partita di calcetto ma... perde

Antonio Conte, ex allenatore di Juventus e Tottenham ed ex ct della Nazionale, è un habitué della Liguria, avendo casa in località Torre del Mare, frazione di Bergeggi, dove si trova in questi giorni libero da impegni, essendo stato risolto il suo ultimo contratto con gli Spurs. Nei giorni scorsi, dopo le dimissioni di Mancini e prima dell'ingaggio di Spalletti, si era parlato di un suo possibile ritorno alla guida degli azzurri.

E proprio ieri il tecnico, in perfetta forma, ha sfidato la calura scendendo in campo per una partita di calcetto che però lo ha visto perdere l'incontro. Per un vincente come lui non deve essere stato facile accettare la sconfitta, ma alla fine tutto si è concluso con sorrisi e strette di mano ai giovani compagni e avversari.

In questi giorni a Bergeggi, oltre a Conte che resterà sino al 27 di agosto, sono in vacanza anche Rodrigo Palacio (ex Genoa e Inter) e Gabriel Paletta (ex Milan e Parma). Si prevedono altre sfide sul campetto in erba sintetica...