Bergeggi, "Marefest" promuove la bellezza dei fondali della seconda area marina protetta più piccola d'Italia

È la seconda Area Marina Protetta più piccola d'Italia ma il suo calendario di eventi è da sempre grande e ricco di attività in ogni stagione. Ma adesso lo è ancora di più, con l’avvio del progetto “Le rotte dell’isola” sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”. Il partenariato del progetto ha come capofila il Comune di Bergeggi e Area Marina Protetta e comprende l’associazione l’Ízua e la Proloco Bergeggi.

Al centro del progetto c’è il BergeggiMarefest, un festival diffuso che coinvolgerà per tutto l’anno l’intero territorio bergeggino.

"Con BergeggiMarefest vogliamo far conoscere al grande pubblico non solo il nostro mare e i suoi meravigliosi fondali - dice Davide Virzi, direttore Area Marina Protetta Isola di Bergeggi - ma anche la parte terrestre del suo comprensorio, un vero e proprio scrigno di tesori naturalistici e storico-culturali”.

“Più in generale – prosegue il direttore - l’obiettivo è promuovere Bergeggi quale meta privilegiata per il turismo sostenibile, anche attraverso il sostegno ai processi partecipativi e il rafforzamento dell’identità della comunità locale sempre più consapevole dell’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale per il benessere e la qualità della vita di cittadini e turisti”.

L’isolotto di Bergeggi è noto per le sue acque trasparenti e i suoi fondali ricchi di vita ma il mare è solo una delle tante risorse che offre il territorio; c’è la Grotta marina con all’interno tracce neolitiche che la rendono uno dei siti preistorici più importanti della Liguria. Oppure il Monte Sant’Elena, sulla cui sommità sono stati ritrovati i resti di un castellaro di epoca protoromana. Per non parlare dei sentieri che si snodano tra la macchia mediterranea e la sughereta, e le antiche tracce dell’attività contadina. O ancora il centro storico, con i suoi stretti vicoli e la chiesa settecentesca di San Martino.

"Abbiamo a cuore che il territorio diventi un appuntamento per i turisti tutto l'anno, non solo per l'estate - commenta Marco Olcese, Proloco Bergeggi - con BergeggiMarefest in ogni stagione proponiamo eventi in un’ottica di narrazione integrata e uniforme".

Per la stagione estiva, il primo appuntamento di BergeggiMarefest è sulla spiaggia con "Cinemarefest ": quattro appuntamenti con film dedicati al mare e all’ambiente. Sempre in estate prosegue l'intrattenimento con "Circomarefest", un festival con spettacoli musicali, presentazione di libri d’autore, concerti all’alba, escursioni in canoa o lungo i sentieri del territorio, yoga in spiaggia, attività didattiche per bambini e snorkeling guidato.

Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è prevista l’installazione di due telecamere, alimentate da un impianto fotovoltaico posto sulla sommità dell’Isola di Bergeggi. Una telecamera, posizionata a diciotto metri sotto il livello del mare, farà scoprire la Bergeggi sommersa, quella autentica, in cui banchi di pesci pattugliano i posidonieti e le falesie di coralligeno. Sarà un'occasione per quanti non possono immergersi di provare emozioni sotto il pelo dell'acqua e, soprattutto, sarà una testimonianza preziosa per dimostrare quanto importante sia il ruolo e l’azione dell’area marina protetta ai fini della protezione e tutela del mare e dei suoi abitanti.

La seconda telecamera verrà posizionata sull'isola, offrendo vedute straordinarie e panorami mozzafiato sull’intero arco costiero che va da Punta Bergeggi a Capo Noli.

L'accesso all'isola è a tutt’oggi interdetto per motivi di sicurezza e per garantire la protezione integrale della natura, ma grazie alle telecamere tutta la sua rigogliosa bellezza verrà restituita comodamente sui pixel dei nostri telefonini e computer.

Per essere aggiornati sulle attività del BergeggiMarefest consultare il sito ufficiale dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi www.ampisolabergeggi.it e la pagina facebook @BergeggiMareFest