Bergeggi: il 17 agosto Pivio & Aldo De Scalzi in concerto insieme, a cinque anni dal successo al Porto Antico

A cinque anni dall’ultimo grande concerto del 2018, in piazza delle Feste al Porto Antico di Genova, Pivio e Aldo De Scalzi tornano finalmente live in formazione allargata, accompagnati da buona parte dell’affiatatissimo team che da sempre contribuisce al successo delle loro colonne sonore.

Giovedì 17 agosto alle 21, sul palco di piazza XX settembre a Bergeggi per “Suonare il cinema”, saranno in scena quattordici musicisti: Pivio (voce, synth, percussioni e computing), Aldo De Scalzi (voce, bouzuki, chitarra, tastiere), Luca Cresta (Tastiere, fisarmonica), Edmondo Romano (Fiati Etnici, Clarinetto, Sax Soprano), Massimo Trigona (Basso Elettrico), Andrea Maddalone (Chitarre), Giovanni Lo Cascio (Batteria, percussioni), Roberto Piga (Violino), Ilaria Bruzzone (Viola), Arianna Menesini (Violoncello), Gianpiero Lo Bello (Tromba, Flicorno), Luca Begonia (Trombone), Barbara Eramo (Voce), special guest, Armanda De Scalzi.

Il concerto proporrà brani tratti da alcune delle colonne sonore più popolari dei due compositori genovesi, realizzate per registi come Alessandro D’Alatri, Enzo Monteleone, Marco Risi, Alessandro Gassmann e, naturalmente, i Manetti Bros, per cui Pivio e De Scalzi hanno firmato serie tv ormai diventate cult anche a livello musicale, come “Rex” o “L’ispettore Coliandro”, e film come “Song’e Napule” o “Ammore e Malavita”, le cui musiche e canzoni originali sono state più volte premiate con David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro.

Molte nomination anche per la colonna sonora di “Diabolik”, ricordata con l’esecuzione del tema ormai iconico che attraversa tutta la trilogia, e l’esecuzione in anteprima di due canzoni tratte dall’ultimo capitolo, “Diabolik. Chi sei?”, in sala il 26 ottobre: “La mia sola attrazione” e “Sullo stesso piano”, dedicata a Vittorio De Scalzi, l’indimenticabile fondatore dei New Trolls. Tra le chicche in programma, “La Scala di Satana”, un brano strumentale tratto dalla rimusicazione dell’omonimo capolavoro horror di Benjamin Christensen (1929), realizzata in occasione di una proiezione con concerto dal vivo al Noir in Festival del 2011. In chiusura, le note del celebre tema che ha portato il duo al successo nel 1997: “Istanbul”, da “Il bagno turco” di Ferzan Özpetek.









Tra i progetti futuri firmati Pivio & De Scalzi c’è il film che segna il debutto alla regia di Claudio Bisio, “L’Ultima volta che siamo stati bambini”. Presentato al Giffoni in luglio, sarà proiettato in anteprima il 9 settembre al Festival della Comunicazione di Camogli (Genova) e nelle sale dal 12 ottobre. Nel frattempo, continua la lavorazione del film “Musicanti con la pianola” diretto da Matteo Malatesta, in cui i due musicisti raccontano, con il contributo di molte guest d’eccezione, il loro lavoro nel mondo della musica per film.