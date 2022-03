 Bereszynski rivela: "Mi voleva la Roma, ma l'offerta non era giusta per la Samp"

di Redazione

"Prima del rinnovo c'era stato un interessamento dei giallorossi, ma per chiudere una trattativa bisogna che molte cose vadano a posto. Non era il momento giusto"

Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha rivelato al sito polacco przegladsportowyun retroscena:

“Durante il mercato di gennaio, prima che io rinnovoassi il mio contratto, c’è stato un interessamento per me della Roma. Perché una trattativa vada a buon fine, molte cose devono combaciare. L'unico modo sarebbe stata una partenza a titolo definitivo, ma solo se anche la Samp avesse avuto un'offerta equa. Il mercato di gennaio è complicato, non era il momento giusto per partire”.