Benvenuti in Liguria: grande successo per la puntata su Sambuco e Vinadio, le repliche

di Gilberto Volpara

20 sec

Domenica alle 12 e alle 22

ANCI Liguria

 

Grande successo per l'ultima puntata di Benvenuti in Liguria dedicata alla Valle Stura di Demonte, meta di innumerevoli liguri. Nella trasmissione di Telenord, andata in onda mercoledì sera, tanti racconti legati a Genova e Savona con la divulgatrice Flavia Cellerino in qualità di esperta guida della zona. 

 

Ulteriori repliche domenica alle 12 e 22 e mercoledì alle 14.30 su Telenord e telenord.it.

 

 

 

Tags:

benvenuti in liguria

