Benevento, Mastella a Regione: "Subentro di AIR come gestore unico nel TPL a gennaio 2026. Evitare ritardi"

“Il subentro di Air come gestore unico nel trasporto urbano a Benevento deve avvenire subito, senza ritardi dal 1 gennaio 2026. Per questo è fondamentale che la Regione si attivi perché si giunga celermente alla sottoscrizione del contratto. Ritardi non sono ammessi, per evitare problemi nel subentro dei lavoratori nelle fila di Air e difficoltà logistiche per gli utenti: servono tempi chiari e gennaio 2026 è una deadline non oltrepassabile”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella (a destra nella foto).

“Ringrazio il Prefetto per l’importante riunione che ha tenuto oggi in Prefettura e a cui l’amministrazione ha preso parte con il mio delegato ai Trasporti Ambrosone. Ora servono però risposte chiare da Napoli”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.