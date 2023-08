Bassetti "clonato" dai truffatori del web, appello del professore: "Non abboccate"

Matteo Bassetti, infettivologo dell'università di Genova assurto a grande notorietà durante la pandemia, viene sempre più spesso "clonato" sui social da truffatori di più varia risma e così il professore è costretto, non per la prima volta, ad appellarsi ai frequentatori del web.

"Circolano in rete - scrive di buon mattino Bassetti sui suoi profili social - mie dichiarazioni, interviste, proposte di prodotti come creme, farmaci ed integratori, addirittura miei video con voce, chiaramente contraffatta, che non hanno nulla di fondato e di vero e che nascondono vere e proprie truffe che ho denunciato centinaia di volte, ma che purtroppo continuano ad essere presenti in rete. Diffidate quindi da siti non attendibili, blog, pagine false e piattaforme che non rispettano né la legge né le regole. Ogni notizia che riguarda il mio lavoro e le mie iniziative sarà sempre condivisa dalle mie pagine ufficiali sia su Instagram che su Facebook e Twitter. Mi spiace davvero per chi approfitta di voi, della rete e anche di una certa impunità italica. Vi invito infine a non farvi fregare da questi millantatori. Ogni volta che ognuno viene truffato, è per me un grande dolore"