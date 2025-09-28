Bargagli, tragico schianto in moto: muore giovane di 29 anni

BARGAGLI (Genova) - Incidente mortale questo pomeriggio sulla statale 45 della Valtrebbia, all'altezza di Bargagli, dove un uomo di 29 anni ha perso la vita dopo essere caduto con la propria moto per motivi in fase di accertamento.

Sul posto è stato immediato l'intervento del 118 ma nonostante il massaggio cardiaco non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico poiché il tratto stradale è stato chiuso per consentire il soccorso e i rilievi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.