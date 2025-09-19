Barack Obama atteso a Genova: agenda blindata e prima tappa a Portofino
di Carlotta Nicoletti
L’ex presidente Usa in arrivo con volo privato. Prevista una “no fly zone” e incontri riservati nel Tigullio
Genova si prepara ad accogliere Barack Obama. L’ex presidente degli Stati Uniti arriverà nelle prossime ore con un volo privato: sulla città è stata disposta una “no fly zone” per ragioni di sicurezza.
Sicurezza – Il dispositivo di protezione è già attivo, con limitazioni al traffico aereo e un rafforzamento delle misure di controllo. L’arrivo di Obama avviene in forma riservata, senza cerimonie ufficiali né incontri istituzionali annunciati.
Agenda – La scaletta degli appuntamenti resta coperta dal massimo riserbo. Fonti vicine all’organizzazione parlano di una serie di impegni “non istituzionali”, che includono tappe nel Tigullio.
Portofino – La prima meta dovrebbe essere proprio il borgo ligure, già scelto in passato da altre personalità internazionali come luogo di relax e incontri riservati. La visita conferma la capacità di attrazione turistica ed esclusiva della Riviera.
Genova – Non sono previsti eventi pubblici né conferenze. L’ex presidente, accompagnato dalla moglie Michelle, dovrebbe soggiornare in strutture private con accesso limitato. L’interesse mediatico è alto, ma la linea scelta resta quella della discrezione assoluta.
Riservatezza – La città e il territorio ligure si confermano cornice di riferimento per ospiti di rilievo internazionale, tra turismo di lusso e appuntamenti lontani dai riflettori. Dettagli sul programma, al momento, non trapelano.
