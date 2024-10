Bandecchi a Telenord: "Somiglio al Duce? Solo d'aspetto, politicamente io sono la sinistra della destra"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare, ha scelto Marco Bucci per le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre: il Sindaco di Terni ha infatti inserito la propria lista tra quelle che appoggiano il Sindaco di Genova alla presidenza di Regione.

Una certa somiglianza - "Dicono che assomiglio a Mussolini? Beh, ho fatto una foto l'altro giorno a Genova e mi sono spaventato da solo, l'ho mandata agli amici. Sa come si dice, il 90% degli europei sono figli di Gengis Khan, io ho parenti nel ferrarese, magari abbiamo qualche collegamento. Io, però, politicamente mi sento di centro - prosegue Bandecchi - proprio centro centro, o la sinistra della destra. Non mi si deve giudicare sulla base del comportamento o dell'aspetto, anche i cristiani andavano alla crociata con la spada".

Perché la politica - Io potrei passare la vita sul mio yacht, solcare i mari alla ricerca del sole e lavorare con il telefono: potrei tranquillamente godermi uno stipendio da 4 milioni di Euro all'anno e rilassarmi. Ma non lo faccio: la politica per me è una vocazione, ho voglia di costruire qualcosa per il futuro. Negli ultimi 30 anni ci siamo dimenticati cosa voglia dire, è ora di ricominciare".

Uomo del fare - Tornando alle questioni locali, Bandecchi considera Bucci un "uomo del fare", una persona che ha dimostrato di saper portare a termine i progetti che mette in cantiere: "La politica è fare, mettere a terra delle idee - ha dichiarato al Tgn Today di Telenord - quando non abbiamo trovato le persone giuste siamo andati da soli, in questo caso, vista la stima che abbiamo per Bucci, abbiamo deciso di schierarci con lui".

L'opinione su Orlando - "Orlando è una persona per bene - prosegue Bandecchi - ma è inadatto a governare la Liguria a causa della coalizione che lo sostiene. Il fatto che i 5 Stelle abbiano un programma alternativo a quello degli alleati è una cosa grave. Bucci, al contrario, lo considero il costruttore della Liguria".

L'obiettivo di lista - "Il nostro obiettivo è arrivare all'1%, se ci riusciamo Bucci potrà vincere anche grazie a noi - conclude Bandecchi - non è stato difficile trovare i candidati, tanti hanno voglia di partecipare e mettersi in gioco. Dobbiamo costruire un mondo migliore da lasciare ai nostri figli".