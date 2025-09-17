Attualità

Badalucco: domenica il ritorno del Festival dello Stoccafisso con il gemellaggio norvegese

di Gilberto Volpara

Video momentaneamente non disponibile.

Gemacht.it

 

Grande attesa a Badalucco, alle porte della Valle Argentina, per il ritorno del Festival dello Stoccafisso con una ricetta unica e tipica di quel territorio. Nel paese conosciuto, anche, per il suo olio attese migliaia di persone: il video. 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

badalucco olio stoccafisso

Condividi: