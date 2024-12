Babbi Natale solidali in marcia, appuntamento a Genova per sostenere l’ospedale Gaslini

Genova si prepara ad accogliere oggi, domenica 22 dicembre, la VIII edizione della Camminata dei Babbi Natale, un evento solidale che partirà alle 10.30 da Piazza De Ferrari. L'iniziativa non competitiva raccoglie fondi per il Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto dell'Ospedale Gaslini, trasformando il centro cittadino in una festa natalizia all'insegna dell'unione e della beneficenza.

Obiettivo– Superare i 1.000 Babbi Natale che hanno partecipato lo scorso anno. Il percorso, lungo circa 4 chilometri, è pensato per coinvolgere persone di tutte le età e sarà animato da intrattenimento musicale curato da Radio Babboleo. Novità di quest’anno è il passaggio nelle vie dello shopping cittadino, da Via Ceccardi a Via XX Settembre, accompagnato dalle “casse zaino” che garantiranno un’atmosfera festosa anche durante il cammino.

Conclusione– La camminata terminerà intorno alle 12.15 in Piazza De Ferrari, dove si terranno balli e un dj set popolare sia in apertura che alla chiusura dell’evento. Sempre in piazza, i partecipanti potranno visitare il tradizionale “Mercatale” organizzato da CNA Genova, partner dell’iniziativa.

Iscrizioni– Partecipare è semplice e accessibile: con 15 euro si riceve un costume da Babbo Natale e gadget degli sponsor, mentre con 10 euro si può partecipare senza abito e gadget. Bambini fino a 5 anni partecipano gratuitamente. Per ogni iscrizione, 5 euro saranno devoluti al Gaslini, contribuendo a sostenere un’eccellenza pediatrica della città.

Costumi– Chi possiede già un abito da Babbo Natale potrà utilizzarlo liberamente. In alternativa, sarà possibile ritirarne uno direttamente il giorno dell’evento, disponibile in taglia unica e modello unisex.

Intrattenimento– L’evento si configura come un momento aggregativo per tutte le generazioni, offrendo un’occasione di festa che unisce il divertimento al valore della solidarietà.

Sostegno– I fondi raccolti saranno destinati al Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto dell’Ospedale Giannina Gaslini, confermando il legame tra la città e l’istituto pediatrico, punto di riferimento per tante famiglie.

